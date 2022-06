Rapina alle poste, due giovani arrestati a Palermo

La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di due giovani palermitani, rispettivamente di 26 anni e 25 anni, accusati di rapina aggravata . Il 26enne è accusato anche di evasione. I due sarebbero gli autori di una rapina ai danni della filiale postale cittadina di via Calogero Nicastro, avvenuta lo scorso 29 dicembre. I poliziotti della sezione “Investigativa» del Commissariato di «Porta Nuova» sono risaliti ai due che avevano portato via dalle casse quasi mille euro.

