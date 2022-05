Prizzi, la casa va a fuoco: anziana nella fuga cade e si frattura una gamba

Un incendio è divampato questa notte in un appartamento in via Aldo Moro, a Prizzi, nel Palermitano. Una donna di 87 anni è stata salvata dall’intervento dei carabinieri della compagnia di Lercara Friddi. L’anziana, nel tentativo di fuggire, è caduta fratturandosi le gambe. È stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 per trasportarla in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo. La prognosi è riservata. Le fiamme nell’appartamento sono state spente dai vigili del fuoco ci Corleone. Alcune stanze sono state danneggiate e si sta valutando l’agibilità dell’immobile.

