Brancaccio, rotto un altro lampioncino al centro Padre Nostro

A distanza di 20 giorni, un altro lampioncino di piazzetta Beato Padre Pino Puglisi, nel quartiere palermitano di Brancaccio dove sorge il centro Padre Nostro, è stato vandalizzato èd è stata rubata la lampada. Lo rende noto Maurizio Artale, che giuda il centro. Lo scorso 2 maggio un gruppo di adolescenti aveva divelto due lampioncini, prontamente sostituiti.

«Sostituiremo anche questo - spiega Artale - come i precedenti, ma continuiamo a chiederci per quanto ancora dovremo intervenire a tutela di un luogo da salvaguardare nel rispetto di chi ha donato la propria vita per l’amore verso il prossimo. Dispiace ancor più che, a poche ore dal trentesimo anniversario della strage di Capaci, le coscienze continuino a essere contaminate da atti di odio di ogni genere verso cose e persone».

