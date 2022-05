Fumo da un appartamento, allarme alle case popolari di Partinico: fornellino dimenticato acceso

Allarme per un principio d'incendio alle case popolari di Partinico, nella zona Peep. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, la causa darebbe stato un pentolino dimenticato acceso, ma che rischiava di avere delle ripercussioni molto serie.

Il panico è scattato quando è stata vista uscire una enorme fumata è stata vista fuoriuscire da un appartamento di una delle palazzine della zona. Per fortuna, questo si è scoperto dopo, non era un incendio ma una sorta di effetto ottico, che era stato provocato un semplice pentolino dimenticato sul fornello accesso. All’interno della casa in quel momento non c’era nessuno.

I vigili del fuoco di Partinico sono subito intervenuti, ma quando sono riusciti ad entrare all’interno si sono resi conto che non c’era alcun incendio, ma "soltanto" un fornellino acceso. Che poteva, però, provocare guai ben più seri.

