Abusivismo, il Comune di Carini chiede di demolire l'ex bar allo svincolo dell'A-29

Il Comune di Carini ha chiesto la demolizione del bar Johnnie Walker, a ridosso dello svincolo autostradale dell’A29 Palermo- Mazara del Vallo, immobile confiscato alla famiglia mafiosa dei Pipitone. La giunta guidata dal sindaco Giovì Monteleone ha approvato una delibera per bonificare il complesso edilizio, ripulendolo dai rifiuti, e recuperare il materiale riciclabile come ferro e alluminio incaricando la ripartizione dei Servizi a rete. Una pulizia che sarà propedeutica ai lavori di demolizione.

La ripartizione abusivismo e repressione è stata incaricata di predisporre il piano di demolizione del complesso edilizio, per proporre istanza di finanziamento al ministero per sostenere i costi necessari all’abbattimento. Una volta demolito la ripartizione urbanistica predisporrà un progetto di riqualificazione dell’area.

«Riteniamo che quest’azione sia un ulteriore passo decisivo verso la riqualificazione e la rigenerazione di aree urbane d’accesso a Carini - afferma il sindaco Giovi Monteleone - Avere un accesso decoroso alla città ne cambia l’immagine in positivo. Spero che avvenga in tempi brevi il deposito della sentenza e una pronta notifica di dissequestro, considerato che l’immobile versa in uno stato di estremo degrado, così da procedere ai lavori».

