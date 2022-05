Orchestra Sinfonica Siciliana, nuove percussioni e nuove divise per i musicisti

In un comunicato la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana dà notizia delle novità in arrivo. Arricchito il parco strumenti delle percussioni. Cambi anche in palcoscenico: vanno in pensione le sedie di legno e arrivano le sedie ergonomiche. Anche il look dei professori e delle professoresse d’orchestra cambia: sono in consegna le nuove ed eleganti divise per i musicisti.

«Si è iniziato qualche mese fa - si legge nella nota - dagli strumenti musicali, con le nuove dotazioni per la sezione delle percussioni. Dopo molti anni si è proceduto all'acquisto dei triangoli, delle nacchere, dei portapiatti, di particolari idiofoni e sono in previsione molti altri acquisti. Ma il nuovo look della Foss riguarda anche il palcoscenico, dove sono andate in pensione le vecchie e scomode sedie in legno, indicate come modello “Lira”, e sono arrivate le nuove e confortevoli poltroncine per i professori e le professoresse d’orchestra. Le nuove sedie, con anima metallica, di colore nero, hanno un sedile oscillante e bloccabile con leva e lo schienale con snodo rotazionale per adattarsi alla posizione dei musicisti».

Le novità, prosegue la Fondazione, «riguardano anche le eleganti divise, in consegna in questi giorni, per i professori e le professoresse della Foss, che potranno contare su completi nuovi, adatti alle varie stagioni. Raffinati nel design e nei tessuti, realizzati da “La Vie en Rose”, gli abiti si inseriscono nel più ampio disegno programmatico di rinnovamento di una delle istituzioni culturali più prestigiose della città e della Sicilia, fortemente sostenuto e messo in atto dall’attuale governance della Fondazione». Assieme alla nota non vengono fornite le immagini delle divise.

