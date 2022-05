Tre furgoni della ditta di trasporti e consegne Gls sono andati in fiamme nel pomeriggio in via Archimede, a Carini. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno impiegato tre ore per spegnere le fiamme ed evitare che il rogo si propagasse ad altri mezzi parcheggiati nell’area posteggio dell’azienda.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Carini che insieme ai pompieri dovranno accertare le cause del rogo.

