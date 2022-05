Palermo, arriva il caldo estivo e la spiaggia di Mondello viene riempita dai bagnanti

La prima giornata davvero «estiva», con una temperatura di oltre 26 gradi, ha riempito di bagnanti la spiaggia di Mondello, a Palermo, che è stata presa d’assalto da migliaia di palermitani e da tanti turisti. Sull'arenile bambini che giocano a palla, ragazzi in comitiva a prendere la tintarella e famiglie sotto gli ombrelloni. Il Covid e le giornate con la spiaggia deserta a causa del lockdown ormai sembrano essere stati definitivamente archiviati come un brutto ricordo. In tanti hanno anche sfidato l’acqua ancora piuttosto per il primo bagno di stagione o si sono allenati nella baia con le loro tavole da surf o in barca a vela.

