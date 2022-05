Incidenti a Palermo, feriti due giovani allo Zen: ipotesi corsa clandestina

Continuano gli incidenti stradali a Palermo. Il più grave allo Zen, dove due giovani di 18 e 20 anni, ciascuno a bordo di uno scooter, si sono scontrati in via Sandro Pertini. Entrambi ricoverati all'ospedale Villa Sofia: non sarebbero in pericolo di vita, ma entrambi hanno riportato diversi traumi e uno di loro è in prognosi riservata.

Secondo quanto ricostruito dal personale della polizia municipale, che indaga, potrebbe essere stato l'esito finale di una delle tante corse clandestine che avvengono in quella zona di Palermo, e non solo in quella zona. L'ipotesi è presa in considerazione sia dagli agenti della polizia municipale sia dai carabinieri, che erano intervenuti per primi dopo l'incidente. Si stanno vagliando le telecamere presenti e non sono stati ritrovati i mezzi dopo l'impatto.

Altri incidenti, tra ieri sera e oggi, anche in corso dei Mille e in via Re Federico: due i feriti, per fortuna non gravi. Anche per questi sinistri indagini dell'infortunistica della polizia municipale.

