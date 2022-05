Sequestrata una piattaforma abusiva di un ristorante a Sferracavallo

La Capitaneria di Porto di Palermo ha sequestrato a Sferracavallo una piattaforma realizzata in legno e ferro sul demanio marittimo. La struttura di circa 60 metri quadrati sarebbe stata costruita senza alcuna autorizzazione nei pressi di un ristorante e sarebbe stata adibita ad area ristoro con tavoli e sedie. Oltre al sequestro dell’area sono stati denunciati i titolari dell’esercizio commerciale con l’accusa di occupazione abusiva di demanio. Nel corso dei controlli nel ristorante sono rilevate violazioni sulla tracciabilità del prodotto e elevate sanzioni per 1500 euro. Oltre 60 chili di pesce è stato sequestrato e distrutto perché ritenuto non idoneo al consumo.

