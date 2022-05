Palermo, sedicenne precipita da una tettoia alla Guadagna: è in rianimazione

Un ragazzo di 16 anni è ricoverato all’ospedale Civico a Palermo dopo essere caduto da un’altezza di 10 metri. Secondo una prima ricostruzione il sedicenne si trovava sulla tettoia di un immobile che non ha retto il peso, facendolo precipitare. C'erano altri due ragazzi ma non è chiaro se fossero saliti sul tetto.

È successo oggi pomeriggio in via Emanuele Paternò nel quartiere Guadagna. Sono intervenuti i sanitari del 118 che l’hanno portato in ospedale. A chiedere aiuto due ragazzini amici del ferito. Le indagini sono condotte dalla polizia che è stata chiamata dai medici del pronto soccorso.

