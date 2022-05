Palermo, nasce l’area pedonale in via Divisi

La giunta comunale ha approvato, la delibera di delimitazione dell’area pedonale di via Divisi, tra via Roma e piazza Rivoluzione a Palermo. Nei prossimi giorni sarà emessa l’ordinanza e posizionata la segnaletica. “La nostra amministrazione ha dato uno straordinario impulso alla vivibilità della città e del centro storico, grazie all’istituzione di numerose aree pedonali e via Divisi rappresenta l’ennesimo tassello di questo percorso», ha detto il sindaco Leoluca Orlando Per l’assessore Giusto Catania «la pedonalizzazione di via Divisi completa un percorso che coinvolge una parte importante del centro storico. Con questa scelta si completa un percorso di collegamento pedonale con Piazza Rivoluzione, piazza Croce dei Vostri, Piazza Sant’ Anna e Discesa dei giudici, Piazza Bellini. La pedonalizzazione a Palermo è sempre di più uno strumento di trasformazione urbana».

