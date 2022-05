Allarme bomba a Palermo in via Notarbartolo: artificieri in azione, traffico in tilt

Paura questo pomeriggio, traffico e disagi per un'allarme bomba in via Notarbartolo a Palermo. I militari della guardia di finanza hanno ricevuto la segnalazione di un pacco sospetto abbandonato nei pressi del civico 7.

E’ scattata la procedura con l’intervento degli artificieri, dei vigili del fuoco e l’arrivo dell’ambulanza del 118. Il tratto di strada è stato chiuso ed è stato fatto brillare l'involucro abbandonato vicino ad un obiettivo sensibile. Per questo l'allarme è stato particolarmente elevato. Per fortuna, si è trattato, come sempre succede, di un falso allarme. Il traffico nella zona è andato in tilt, con gli automobilisti costretti a girare su indicazione delle autorità.

Un altro allarme bomba a Palermo, con attimi di tensione in via Libertà, nelle scorse settimane, non distante dal punto di oggi. Secondo quanto ricostruito, alle 8.30 i militari del reparto motociclisti dei carabinieri hanno notato una valigia rosa, abbandonata in via Libertà, all'altezza di via Siracusa. Subito sono scattate le verifiche del caso, con l'arrivo degli artificieri che hanno fatto brillare il trolley, fortunatamente senza alcuna conseguenza.

