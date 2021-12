Un falso allarme bomba ha provocato la chiusura della piazza Vittorio Veneto, a Palermo, dove sorge il monumeto ai caduti.

Un trolley sospetto, abbandonato in strada, ha richiamato l’attenzione di alcuni passanti che hanno informato le forze dell’ordine. Sono intervenuti gli agendti della Polizia di Stato e gli artificieri, che hanno fatto brillare la valigia che non conteneva nulla di esplosivo. Disagi al traffico, bloccato per oltre mezz’ora.

