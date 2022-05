Riapre al traffico la Statale 186 Monreale-Partinico

Da oggi la strada statale 186 Monreale-Partinico verrà riaperta al transito grazie ad intervento di messa in sicurezza da parte dell’Anas, che era stato sollecitato dal sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono. Il primo cittadino aveva chiesto e ottenuto all’indomani della chiusura per caduta massi, un tavolo tecnico , dove lo stesso Arcidiacono insieme all’assessore alla Protezione civile Paola Naimi, aveva sollecitato l’intervento, considerato che l’arteria è un importante collegamento tra i paesi dell’hinterland. Arcidiacono ancora una volta ha ringraziato i vertici dell’Anas per la tempestività negli interventi.

