"Incastrati 2", al via le riprese del film di Ficarra e Picone a Palermo: strade chiuse, tutti i divieti

Da domani iniziano le riprese di "Incastrati 2", il nuovo film di Ficarra e Picone, che si concluderanno il prossimo 29 maggio. Per permetterne la realizzazione, sono stati istituiti alcuni divieti nelle strade di Palermo. È stato il Comune ad emanare un'ordinanza che istituisce, dal 6 al 29 maggio, divieti e limitazioni alla circolazione di auto e altri veicoli in alcune vie e piazze cittadine. Rimangono esclusi i mezzi delle forze dell’ordine, di soccorso in emergenza e di pronto intervento e i veicoli della produzione "Tramp limited" utilizzati per le riprese. Esentati i veicoli al servizio dei disabili, muniti del relativo ”contrassegno di parcheggio per disabili ”, che desiderano raggiungere e sostare nel "posto H" assegnato e ricadente nelle vie o piazze interessate.

Largo N. Longobardi

Divieto di sosta con rimozione coatta, sull’intero largo, compreso il prolungamento dello slargo adiacente a via Cappuccini, dalle ore 18 del 6 maggio alle ore 20 del 7 maggio e comunque fino al termine delle riprese.

Via Cappuccini

Nel tratto compreso tra di fronte al civicon°187 e largo N. Longobardi istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, sul lato destro nel senso di marcia, dalle ore 18 del 6 maggio alle ore 20 del 7 maggio e comunque sino al termine delle riprese.

Via Sammartino

Istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 16.00 del 15 maggio alle ore 18 del 20 maggio e comunque sino al termine delle riprese, nel tratto compreso tra via La Farina e via Costantino Nigra, compreso il tratto di strada che ricade oltre la via Costantino Nigra.

Via Costantino Nigra

Divieto di sosta con rimozione coatta, sul lato destro nel senso di marcia, dalle ore 16 del 15 maggio alle ore 18 del 20 maggio e comunque sino al termine delle riprese, nel tratto compreso tra il civico n°39 (escluso) e civico n°45.

Via La Farina

Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 16 del 15 maggio alle ore 18 del 20 maggio e comunque sino al termine delle riprese, nel tratto compreso tra le vie Santarosa Santorre/Enna e via Noto.

Piazza Goffredo Mameli

Nell'intera piazza divieto di sosta con rimozione coatta, intera piazza, compresa l’area centrale della piazza, dalle ore 16 del 15 maggio alle ore 18 del 20 maggio e comunque sino al termine delle riprese.

Piazza Luigi Scalia

Tratto compreso tra via Marchese Ugo e via XX Settembre: divieto di sosta con rimozione coatta, intera piazza, dalle ore 16 del 15 maggio alle ore 18del 20 maggio e comunque sino al termine delle riprese.

Via XX Settembre

Tratto compreso tra il civico n°79 escluso (passo carrabile) e piazza Luigi Scalia: divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 16.00 del 15 maggio alle ore 18.00 del 20 maggio e comunque sino al termine delle riprese.

Via San Lorenzo

Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 16 del 27 maggio alle ore 18 del 29 maggio e comunque sino al termine delle riprese, nel tratto compreso tra via S. Minutilla ed il civico n°356.

Via Fabio Besta

Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 16del 27 maggio alle ore 18 del 29 maggio e comunque sino al termine delle riprese, nel tratto compreso tra il civico n°23 e Largo Giorgio Gabrielli.

Largo Giorgio Gabrielli

Divieto di sosta con rimozione coatta sull’intero largo, dalle ore 16 del 27 maggio alle ore 18 del 29 maggio e comunque sino al termine delle riprese.

