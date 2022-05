Lavoro, diritti, pace e lotta alle mafie: Cinisi ricorda Peppino Impastato

Dal 6 al 9 maggio si terranno a Cinisi quattro giornate di iniziative nel nome di Peppino Impastato, organizzate da Democrazia e Lavoro Cgil.

“Lavoro, diritti, pace e lotte a alle mafie”: questo è il titolo dei lavori che si apriranno venerdì 6 maggio, alle ore 15, all'Hotel Magaggiari, in via Peppino Impastato,7, a Cinisi. Tre giornate dedicate al dibattito e all'approfondimento, con diversi tavoli tematici e decine di interventi con esperti. Dalla condizione di fragilità degli anziani nella pandemia, all'istruzione pubblica, al lavoro in tutte le sue forme di “lavoro negato”, di deformazione e violazione del lavoro dignitoso, come è avvenuto negli anni, anche attraverso normative: esternalizzazioni, delocalizzazioni, outsourciung, caporalato, contratti in deroga, divario retributivo di genere.

Venerdì 6 maggio alle ore 15 in apertura i saluti di Giovanni Impastato e di Mario Ridulfo, segretario generale Cgil Palermo. Sabato 7 maggio alle ore 9 i saluti di Luisa Impastato, presidente dell'associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato.

Domenica 8 maggio si svolgerà l'Assemblea nazionale di Democrazia e Lavoro Cgil, una tappa di elaborazione programmatica importante per discutere di pace, diritti, lavoro e lotta alla mafia in vista del XIX congresso della Cgil, che si svolgerà tra autunno e inverno. L'assembla di Democrazia e Lavoro Cgil discuterà del progetto di ricomposizione della sinistra dentro la Cgil con la partecipazione di altre realtà di sinistra del sindacato, a partire da “Riconquistiamo tutto”.

Lunedì 9 maggio, giorno dell'anniversario della morte di Peppino Impastato, i partecipanti all'Assemblea nazionale prenderanno parte alla cerimonia commemorativa presso il casolare in cui nella notte tra l'8 e il 9 maggio del 1978 è stato ucciso dalla mafia il giornalista, attivista e conduttore radiofonico di Radio Aut. Alle ore 16,30 Democrazia e Lavoro Cgil partecipa al corteo in memoria di Peppino da Radio Aut a Casa Memoria.

