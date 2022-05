Hanno affiancato un motociclista che viaggiava a bordo di uno scooter Honda Sh, lo hanno minacciato e strattonato e gli hanno portato via il mezzo. Gli autori dello «scippo», avvenuto in via Aquileia a Palermo, sono stati tre giovani.

La vittima ha chiamato il numero di emergenza 112 e ha chiesto l’intervento della polizia. Gli agenti delle volanti hanno raccolto la denuncia e hanno avviato le indagini per risalire agli autori della rapina.

© Riproduzione riservata