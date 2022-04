Maltrattava i bambini a scuola, condannata una maestra di Palermo

Avrebbe maltrattato i piccoli che gli erano stati affidati dalla scuola Petrarca di Palermo dove lavorava. Con l'accusa di maltrattamenti a danni di minori è stata condannata a 2 anni, pena sospesa, Giuseppa Montalto, un'assistente maestra che era in servizio presso la sede di via Libertà. Dalla stessa accusa è stata assolta invece Maria Teresa Vetrano che lavorava nella sede di via Giusti. La scuola è parte lesa e si è infatti costituita parte civile.

La sentenza è stata emessa con il rito abbreviato, i fatti contestati risalgono al 2016 per la Montalto e al 2013 per l'altra imputata. Il giudice ha riconosciuto 8 mila euro di provvisionale per le parti civili che si erano costituite, ovvero le famiglie di 3 bambini e la scuola, rappresentata dall'avvocato Enrico Sanseverino. Sul Giornale di Sicilia domani in edicola un servizio di Leopoldo Gargano

