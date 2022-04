Vandali al parco giochi di Balestrate, protestano i genitori: "Serve più sorveglianza"

Parco giochi social free di Balestrate nel mirino dei vandali. Ci sono due denunce, una dell'associazione genitori e una della scuola con cui sono state segnalate piantine dell'orto divelte e porta esterna sfondata. L'area non è videosorvegliata e per questo motivo un gruppo di cittadini si è ritrovato questa mattina davanti all'area per i bimbi per decidere quali azioni intraprendere per una maggiore tutela e per garantire anche la manutenzione e la cura.

La manifestazione è stata promossa dal blog balestratesi.it gestito dal giornalista Riccardo Vescovo. Esattamente cinque anni fa una protesta a cui parteciparono sette persone per chiedere un nuovo parco giochi, riuscì a raggiungere l’obiettivo. Oggi i cittadini hanno invece rivendicato con urgenza interventi per garantire la sorveglianza del parco richiesta più volte. Da anni infatti Vescovo e l’associazione chiedono di installare le telecamere ma solo da poco il Comune ha avviato l’iter.

Le richieste arrivano anche dal mondo della scuola, infatti alla manifestazione erano presenti anche alcuni insegnanti. Intanto, il gruppo preparerà un documento che sarà inviato all’amministrazione comunale con cui si chiedono interventi per una migliore gestione del parco giochi.

