Palermo, in un bar sequestrati due personal computer utilizzati per scommesse illegali

In un bar, autorizzato come punto vendita ricariche (pvr) per le scommesse online, sono state scoperte dall’Agenzia delle dogane di Palermo e dalla polizia, due apparecchiature prive di autorizzazione, simili a videogiochi destinati a qualunque forma di gioco. Attraverso queste due apparecchiature era possibile effettuare direttamente scommesse per eventi sportivi tramite registrazione del cliente sul sito internet. I personal computer sono stati sequestrati e al trasgressore è stata elevata una sanzione di 100.000 euro.

