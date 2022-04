Aspra si prepara all'estate: riqualificate strade, ringhiera, bagni pubblici e Sarello

Partite le operazione di posa dell'asfalto e sistemazione delle strade delle frazione, quali vie Concordia Mediterranea, via Cotogni , via Andrea Scordato, via Don Bosco, via Milwaukee, via Genova, via L. Rizzo, via Venezia, via S. Isidoro e via Olivuzza, in questi giorni Aspra si prepara a nuove operazione di restyling.

Verrà completata la ringhiera dalla zona del rimessaggio delle barche sino allo stadio e verranno ripresi dei tratti di ringhiera già esistente che hanno bisogno di essere sistemati.

In via sperimentale ed in occasione della prossima stagione estiva, quando la frazione vede diversi turisti soggiornare nel borgo marinaro, verranno attivati i bagni che si trovano di fronte al CIT, il centro di informazioni turistiche e anche nell'area del mercato del pesce.

Verrà inoltre riqualificata l'area del Sarello: domani verrà pubblicata la determina a contrarre per ora del responsabile unico del procedimento, il geometra Onofrio Lisuzzo, per sistemare l'area, posizionare nuove panchine, sistemare le presenti e creare anche un'area fitness e jogging per gli appassionati della corsetta sul lungomare di Aspra.

L'amministrazione inoltre, così come ogni anno, ha previsto di programmare la pulizia delle spiagge, sia quella straordinaria che quella ordinaria per poter offrire ad Asprensi e turisti decoro e sicurezza. Il servizio verrà effettuato da AMB, l'azienda in house che si occupa del servizio rifiuti a Bagheria.

