Misilmeri, investe un pedone e scappa: viene rintracciato in ospedale e denunciato

V.F., 23 anni, il motociclista che ieri, a Misilmeri, aveva investito un pedone di 64 anni in corso Quattro Aprile, per poi fuggire, è stato rintracciato all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo dove si era recato per farsi medicare. Nello stesso ospedale è ricoverato l’uomo che è stato investito.

Il giovane non aveva la patente e la moto non è assicurata. Il giovane, rintracciato dai carabinieri, è stato denunciato anche per omissione di soccorso.

