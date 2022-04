Palermo, palo della luce crollato in via Paruta: la signora ferita non è grave, colpita a una gamba

Tanta paura, ma le conseguenze potevano essere molto più gravi. La donna ferita ieri in via Paruta a Palermo nel crollo di un palo della luce durante la processione del Venerdì Santo se la caverà con un breve periodo di osservazione. È stata colpita a una gamba e trasportata al vicino ospedale Ingrassia.

L'incidente è avvenuto all’angolo con via Santa Venera mentre si stava svolgendo il rito pasquale nei pressi della chiesa di San Basilio, la parrocchia di quel quartiere (Mezzomonreale-Rocca). Dopo il crollo sono intervenuti i carabinieri, la polizia municipale e un’ambulanza, che ha trasportato la donna all'ospedale dove è arrivata in codice giallo.

Nelle prossime ore poterebbero arrivare chiarimenti o ipotesi sulle cause del crollo, sul quale sono partite subito le verifiche da parte dei tecnici dell'Amg. Sull'incidente è intervenuto ieri sera il capogruppo al Consiglio comunale di Prima l’Italia (già Lega), Igor Gelarda che ha anche pubblicato su Facebook alcune foto da via Paruta. «Purtroppo - ha poi sottolineato in un post -, come da me più volte denunciato, il sistema di illuminazione a Palermo è vecchio e in certi casi anche pericoloso».

© Riproduzione riservata