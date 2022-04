Incidente a Cinisi, muore dopo due giorni di agonia uno dei feriti

Un’altra vittima del terribile incidente di martedì sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, all’altezza dello svincolo di Cinisi. Dopo due giorni di agonia è spirato in ospedale Giovanni Aquilino, 25 anni.

Troppo gravi le ferite riportate nel grave scontro.

Il giovane era stato trasportato in elicottero in ospedale e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, i medici però non sono riusciti a salvargli la vita.

L’altra vittima, morto sul colpo, era Petre Dan Negoita, un operaio di origini rumene di 56 anni, residente in Italia da dieci anni.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 17 un mezzo con a bordo 4 operai che rientravano da Alcamo in direzione di Palermo, all’altezza dello svincolo di Cinisi, al chilometro 17,600, ha sbandato finendo sul guard rail.

