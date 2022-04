Palermo, multati tre ristoranti di sushi: il pesce non era tracciabile

Irregolarità nell’abbattimento del pesce e nella documentazione che ne attesta la tracciabilità: per questo motivo la Guardia costiera ha sequestrato circa 150 chili di prodotti ittici che servivano per la preparazione di sushi. Dei quattro i ristoranti controllati a Palermo, tre sono risultati non in regola.

Nell’ambito delle attività di controllo sulla filiera della pesca svolte durante lo scorso weekend, il reparto operativo della Guardia costiera di Palermo, con i medici veterinari dell’Asp, ha accertato illeciti. Il pesce è stato sequestrato e smaltito da una ditta specializzata. I tre ristoratori sono stati multati per 4.500 euro.

Pesca con reti illegali, quattro multe a Siracusa

Quattro illeciti amministrativi per esercizio della pesca illegale per un totale di 4 mila euro di sanzioni elevate e 1.650 mt di rete da pesca irregolare sequestrata al termine dell’operazione dei militari della Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Siracusa con la Nave Ubaldo Diciotti della Guardia Costiera per il contrasto delle attività illecite all’interno dell’Area Marina protetta Plemmirio. Un uomo è stato denunciato per violazione delle norme che disciplinano la navigazione all’interno dell’Area Marina Protetta. L’attività, svolta sia in orario diurno che notturno, ha visto impegnati oltre alla Nave Diciotti, 15 militari sulle autopattuglie, 3 motovedette, 2 battelli a chiglia rigida.

