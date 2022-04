Palermo, scontro tra auto e scooter al Foro Italico: un ferito e traffico in tilt

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi e traffico in tilt lungo il Foro Italico. A scontrarsi, sono stati un'automobile e uno scooter e ad avere la peggio è stato il conducente della due ruote che è caduto rovinosamente a terra.

Sono stati subito allertati i soccorsi e sul posto sono giunti i soccorritori del 118 e i vigili urbani. Sono state prestate le prime cure allo scooterista e poi è stato trasferito con un'ambulanza all'ospedale. Quando è avvenuto lo scontro, il traffico era intenso e si sono formate lunghe code.

Gli agenti dell'Infortunistica stradale hanno eseguito tutti i rilievi del caso per accertare le cause dell'incidente. Fino a quando i mezzi non sono stati rimossi, nella zona il traffico ha subito notevoli rallentamenti.

© Riproduzione riservata