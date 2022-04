Baia dei Francesi, il Tar richiude la spiaggia di Aspra

La prossima estate il cancello di accesso al mare della Baia dei Francesi ad Aspra rimarrà chiuso. È quanto scrive Pino Grasso sul Giornale di Sicilia in edicola oggi. La prima sezione del Tar, presieduta da Salvatore Veneziano, ha infatti condannato il Comune di Bagheria (imponendogli pure il pagamento di spese per duemila euro): i giudici amministrativi hanno ritenuto cioè che l’amministrazione non potesse ordinare, il 3 giugno dello scorso anno, l’apertura del cancello di ingresso, consentendo l’accesso ai bagnanti alla Baia dei Francesi.

Il Tar ritiene infatti che mancassero i presupposti di legge per l’ordinanza, sebbene diverse segnalazioni fossero arrivate al Comune la scorsa estate, dopo la chiusura dell’accesso al mare da parte dei proprietari dei terreni che sorgono in zona. Il provvedimento firmato dal sindaco Filippo Tripoli disponeva l’apertura del cancello di accesso alla spiaggia all’altezza di via Mongerbino 9.

