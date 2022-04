Incidente mortale a Palermo. La vittima è un ragazzo di 21 anni, si chiamava Giuseppe Carista.

L'incidente si è verificato nella notte vicino all'Ospedale Civico, fra le vie Li Bassi e Nicastro. Carista si trovava su un scooter che si sarebbe scontrato con un'auto. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Carista viveva in quel quartiere, Montegrappa. Lascia due bambine piccole, di 2 e 3 anni.

