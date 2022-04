Palermo, i turni di spazzamento meccanizzato della Rap sino al 15 aprile

Continuano le attività di spazzamento meccanizzato in turno notturno, in alcune vie dell’ottava circoscrizione con l’ausilio delle autogrù dell’AMAT e il supporto dei vigili. Stanotte le spazzatrici, con al seguito un moto lambro per rimuovere eventuali rifiuti misti, interverranno in piazza Stazione Lolli. Domani in programma via Principe di Villafranca.

A seguire si trasmette la programmazione delle vie che saranno servite, dall’11 al 15 Aprile 2022 dallo spazzamento notturno con al seguito le lava -strade. Lunedì 11 aprile: via Gaetano Daita ; martedì 12 aprile: via Nicolò Garzilli; mercoledì 13 aprile: via Generale Eugenio di Maria ; giovedì 14 aprile: via Dante; venerdì 15 aprile: piazza Generale Antonio Cascino.

La Rap chiede agli automobilisti, residenti nelle vie coinvolte dalle attività di spazzamento e pulizia generale, massima collaborazione, e di spostare l’auto come indicato dai cartelli di divieto di sosta (dalle 21 alle 3) al fine di evitare sanzioni. Per maggiori informazioni sui calendari: www.rapspa.it

