Palermo, scolaresca aggredita da una banda di ragazzini mentre visita la Zisa

Una baby gang avrebbe minacciato una scolaresca della scuola Antonio Ugo in visita al Castello della Zisa, a Palermo. Un ragazzino di 12 anni, al quale sono stati rotti gli occhiali, è finito in ospedale per aver riportato alcune escoriazioni. L’aggressione è stata denunciata da un professore agli agenti del commissariato Zisa Borgo Nuovo.

I ragazzi, accompagnati dai docenti, terminato il tour, si erano diretti verso l’area attrezzata ai piedi del castello. Mentre erano sulle altalene, gli aggressori si sono minacciosamente avvicinati e quando uno degli scolari ha cercato di difendere un compagno aggredito, è stato picchiato e colpito con una bottiglia di vetro.

