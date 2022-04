Palermo, morto Pippo Vittorietti: «Impossibile credere che non sarai più in giro per le scuole»

Lutto nel mondo dell'editoria: è morto Pippo Vittorietti. L'agente editoriale aveva compiuto 72 anni la scorsa settimana. Ad annunciare la scomparsa, un post pubblicato dalla pagina Facebook della Pietro Vittorietti Soc Coop, l'azienda che dagli anni Sessanta si occupa di libri scolastici e di editoria, per la quale Pippo Vittorietti lavorava: "Ciao Pippo. E' impossibile credere che domani non sarai più in giro per le scuole, che i tuoi dischi non suoneranno più, alcuni per fortuna..., che le tue cravatte non coloreranno più le nostre giornate. Che la terra ti sia lieve".

Appresa la notizia, in tanti hanno voluto testimoniare la vicinanza alla famiglia ed esprimere le condoglianze. "Umanità e gentilezza trasparivano da ogni gesto del dott. Vittorietti", così l'ha voluto ricordare sui social Celeste. "Mi dispiace tantissimo!! Sono incredula!! Una persona gentilissima, disponibile e molto professionale!!", scrive Emily.

E c'è anche chi aveva da poco avuto un contatto con Pippo Vittorietti. "Ricorderò sempre la nostra telefonata della scorsa settimana e la serenità della tua voce che mi parlava con distacco della malattia del secolo e mi diceva che ti affidavi al Signore. Sii nella Sua luce", scrive Pietro, mentre Maria Rosa parla di morte che coinvolge tutta la città di Palermo "Caro Pippo, amico di libri da più di 30 anni, mi mancherai e mi mancheranno i tuoi auguri e saluti che ad ogni ricorrenza arrivavano puntualmente per primi. Per non parlare della signorile disponibilità e dei consigli spassionati che sapevi dare. Buon viaggio, con te va via un pezzo della Palermo della cultura della scuola. Sentite condoglianze a tutti i familiari".

