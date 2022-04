Litiga con la compagna e le brucia l'auto, arrestato a Carini

Un uomo di 41 anni è stato arrestato dai carabinieri per incendio e danneggiamento. Secondo l’accusa Giovan Battista Celestra nel corso di una lite avrebbe incendiato l’auto della compagna davanti all’ingresso dell’abitazione in via Bellini a Carini. Le fiamme hanno danneggiato anche l’ingresso della casa. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e i carabinieri che dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti hanno arrestato Celestra e lo hanno portato in carcere al Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida.

