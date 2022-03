Nonna Rosa Leone ha spento 100 candeline: grande festa a Terrasini

Nuovo traguardo per una centenaria in Sicilia. Nonna Rosa Leone ha compiuto 100 anni e ha festeggiato insieme alla sua numerosa famiglia, figli, nipoti e amici a Terrasini, comune in provincia di Palermo dove è nata. Nel giorno di festa è stata accolta anche dal primo cittadino Giosuè Maniaci, da don Renzo, dal vicesindaco Mistretta e dall'assessore Cusumano che hanno rivolto i migliori auguri per l'importante traguardo raggiunto.

"Una grande festa per la signora Leone, nuova centenaria del nostro paese - scrive in un post sulla sua pagina Facebook il sindaco Maniaci - . Abbiamo trovato una super nonna veramente simpatica e gioviale con tanta voglia di partecipare a questa grande festa in suo onore. Ai figli, ai nipoti, agli amici tutti i nostri migliori auguri e gli auguri della comunità terrasinese".

