Misilmeri,  Maddalena festeggia 100 anni e lancia un appello a Putin: fermati

Un intero quartiere di Misilmeri in festa per i cento anni di Maddalena Lo Gerfo e al taglio della torta alla presenza del sindaco Rosario Rizzolo e degli Assessori Cammarata e Fascella. "Il segreto della mia longevità sta nell'affetto dei miei figli e dei miei nipoti e poi nel cibo genuino ma senza mai esagerare. L'insalata di arance è una prelibatezza a cui non so rinunciare". Maddalena si è perfino cucito l'abito indossato per la festa dei cento anni. "Ho tanti bei ricordi- racconta - del mio matrimonio, della nascita dei miei due figli Angela e Giuseppe e anche di quando capii che era finita la seconda guerra mondiale. Fu una grande gioia vedere arrivare a Misilmeri le jeep degli americani che ci liberarono dal fascismo". Maddalena è informata sull’attualità e segue quotidianamente i tg. "Non siamo ancora usciti dal virus che abbiamo un altro problema e cioè la guerra. Mi rivolgo al russo (ndr Putin): ora basta, fermati, la vita è un bene troppo prezioso".

