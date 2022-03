Palermo, bidone sospetto in via Maqueda: artificieri in azione

Pacco sospetto in via Maqueda, a Palermo. Un bidoncino scuro in pvc è stato trovato stamane davanti all'insegna Sortino, vicino al marciapiede di fronte alla chiesa di Santa Ninfa ai Crociferi, nel lato opposto della carreggiata. In campo polizia vigili del fuoco, artificieri e ambulanza. Dalla via era previsto il passaggio di una manifestazione per la pace.

Il bidoncino emanava odore di carburante è stato fatto scattare il piano di intervento nell'area pedonale, all'altezza di via del Celso, nei pressi di alcuni negozi etnici. Il contenitore è stato fatto brillare, conteneva residui di liquido non infiammabile e non esplosivo.

© Riproduzione riservata