Delitto Fragalà, oggi la sentenza d'appello: giudici in camera di consiglio

Si sono ritirati in camera di consiglio i giudici della corte d’assise d’appello di Palermo che nel pomeriggio emetteranno la sentenza nel processo sull'omicidio del penalista Enzo Fragalà, massacrato a bastonate davanti al suo studio, nel pieno centro di Palermo e a due passi dal Palazzo di Giustizia, la sera del 26 febbraio del 2010 e morto dopo tre giorni di agonia.

La procura generale, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna all’ergastolo per Antonino Abbate (che in primo grado aveva avuto 30 anni), 30 anni per Francesco Arcuri (che ne aveva avuti 24), 28 per Salvatore Ingrassia (che ne aveva avuti 22), 24 anni ciascuno per Paolo Cocco e Francesco Castronovo (entrambi assolti dai primi giudici) e la conferma del verdetto di primo grado per Antonino Siragusa, che era stato condannato a 14 anni.

Dopo anni di indagini e una archiviazione la Procura ha ritenuto che Fragalà, ritenuto dalla mafia troppo collaborativo con gli inquirenti, fu ucciso per dare un avvertimento all’avvocatura.

