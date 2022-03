Covid, aumento dei contagi: alla Fiera di Palermo tornano le lunghe file per i tamponi

Aumentano i contagi da Coronavirus in Sicilia e inevitabilmente crescono le file di auto in coda ai drive-in, come ad esempio alla Fiera di Palermo, o davanti alle farmacie.

Auto in coda non solo per accertare la positività o meno al Coronavirus, ma anche di chi, convocato dall'Usca, è in attesa di conoscere se ci si è negativizzati o meno dopo la quarantena. Come si vede dall'immagine, oggi in Fiera, intorno alle 13,30, le vetture erano tante. File che si formano anche perchè chi, convocato per il tampone di controllo non rispetta la fascia oraria di convocazione e così, in alcune ore della giornata, ecco concentrarsi la maggior parte delle persone. C'è chi decide di arrivare prima dell'apertura del drive in e chi vuole anticipare di qualche ora il tampone.

Inevitabilmente si formano le file e come ci sono auto in coda ai drive-in, così ci sono file di persone davanti alle farmacie, in attesa del proprio turno. Il Coronavirus continua a colpire, anche se con sintomi più lievi rispetto al 2020 ma i numeri sono ancora alti, con tantissima gente che si sottopone ai tamponi, e gli esperti continuano ad invitare la popolazione a tenere alta l'attenzione soprattutto dall'1 aprile, quando finirà lo stato di emergenza e rimarranno in vigore pochissime regole anti-Covid.

© Riproduzione riservata