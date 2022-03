Palermo, stop ai restringimenti sul ponte Corleone: ecco l'ordinanza, da martedì cambia il traffico

Sul ponte Corleone di Palermo si torna quasi alla normalità. Da martedì 29 o al massimo mercoledì 30 marzo spariranno i blocchi di cemento e sarà percorribile quasi nella sua interezza. Anche se non mancheranno le limitazioni, il traffico sarà molto più fluido.

Dal Comune è arrivata l'ordinanza attesa da giorni (clicca qui): il servizio di mobilità urbana del Comune di Palermo, dopo la relazione dalla Icaro Progetti nell'ambito delle attività di verifica, progettazione e manutenzione del ponte Corleone, ha emanato il provvedimento sulla transitabilità ma che prevede una serie di limitazione dei carichi consentiti.

COSA CAMBIA SUL PONTE CORLEONE

L'ordinanza prevede la realizzazione di due corsie per senso di marcia, centrate rispetto alla carreggiata esistente, con corsia di marcia a destra larga 3,5 metri e destinata ai veicoli con carico fino 44 tonnellate e corsia di sorpasso a sinistra larga 3 metri e destinata ai veicoli con carico fino 7,5 tonnellate. Tra le regole c'è la riduzione del limite di velocità a 50 Km/h sul ponte e divieto di sorpasso ai mezzi pesanti.

"Abbiamo dato attuazione, insieme all'assessore Maria Prestigiacomo - dice l'assessore comunale alla Mobilità, Giusto Catania - alle indicazioni della Icaro Progetti e abbiamo provveduto immediatamente a ripristinare le due corsie del Ponte Corleone. Questa nuova ordinanza contribuirà a ridurre i disagi vissuti dalle cittadine e dai cittadini palermitani in queste settimane, mettendo in pratica due misure importanti, la certezza della sicurezza sul ponte e contemporaneamente la fluidità della circolazione veicolare".

"Forse la nostra strigliata dell'altro giorno nei confronti dell'amministrazione comunale, che abbiamo accusato di essere lenta, è servita a qualche cosa - commenta invece il capogruppo della Lega Igor Gelarda -. Visto che a distanza di meno di 48 ore dalla nostra nota è stata pubblicata l'ordinanza per la riapertura del ponte Corleone. C'è voluto quasi un mese di riflessione, da quando la Icaro Progetti ha consegnato la relazione al Comune, per spostare alcuni blocchi di cemento, mentre i palermitani passavano le loro giornate nel traffico. Speriamo che tutto vada per il verso giusto, e veramente da martedì il ponte sarà riaperto e i palermitani in parte liberati".

