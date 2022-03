Arcidiocesi di Palermo, la Via Crucis si farà il 12 aprile con i fedeli in processione

Sarà possibile partecipare alla via Crucis cittadina il prossimo 12 aprile alle 21 a Palermo. Lo rende noto il vicario generale dell’Arcidiocesi Giuseppe Oliveri. Il corteo partirà dai Quattro Canti, chiesa di San Giuseppe dei Teatini, e si concluderà in Cattedrale. Alle ore 18 l’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, presiederà la celebrazione eucaristica alla quale sono stati invitati tutti i sacerdoti della Chiesa di Palermo e i rappresentanti degli ordini religiosi maschili e femminili presenti nell’arcidiocesi; al termine della celebrazione l’arcivescovo reciterà il testo della preghiera preparata dal Pontefice.

«La decisione è in linea con quanto già espresso nel comunicato finale dei lavori della sessione primaverile della Conferenza Episcopale Siciliana - si legge in una nota dell’arcidiocesi di Palermo - I Vescovi di Sicilia hanno riflettuto sull’opportunità di riprendere le processioni religiose stante la revoca, da parte del Governo dello stato di emergenza; naturalmente, ogni indicazione relativa alla cautela e al rispetto delle norme sanitarie per continuare a contrastare la diffusione del virus da Covid-19, continuerà ad essere mantenuta, come l’uso delle mascherine individuali anche all’aperto se in presenza di assembramenti».

