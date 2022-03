Appalto irregolare a Villabate, condannata una ex dirigente comunale

Irregolarità nel bando di gara per l’illuminazione pubblica a Villabate, la Corte dei conti riconosce che i 110 mila euro versati come risarcimento alla società aggiudicataria dopo la sospensione in autotutela rappresentano un danno erariale e condanna Agata Bazzi, ex responsabile del settore Urbanistica, oltre che ex assessore al Territorio di Palazzo delle Aquile, a versare 27.644 euro.

La sentenza (239/2022) è stata emessa dalla Sezione giurisdizionale, che ha dimezzato la richiesta della Procura contabile, sostenendo che una parte del danno sarebbe stata imputabile ad altri due funzionari comunali che seguirono l’iter burocratico della gara. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Antonio Di Giovanni

