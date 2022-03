Palermo, troppo pericoloso: smontato lo skate park davanti al Tribunale

«L’impianto presentava delle buche che lo rendevano non più idoneo alla originaria destinazione d’uso – spiegano il vicesindaco Fabio Giambrone e l’assessore con delega alla RESET, Sergio Marino – ed abbiamo quindi ritenuto opportuno smontarlo e portarlo a deposito, nelle more che si definisca un percorso per la sua ristrutturazione, condiviso con le associazioni che gravitano intorno a questo mondo. Abbiamo disposto che, nelle more, l’area in cui era ubicato lo skate park sarà oggetto di alcuni interventi di riqualificazione, che verranno realizzati dalla Reset»

Nel dettaglio, gli interventi riguarderanno il ripristino e la verniciatura delle fioriere in cemento e delle basi dei pali-luce in cemento, la manutenzione delle panchine in legno e ferro e la verniciatura del corrimano in ferro.

Per l’assessore allo Sport, Paolo Petralia Camassa, «lo skate park rappresenta un mondo sportivo in continuo contatto con la città e i suoi spazi. Le condizioni ci impongono di spostarlo dalla piazza Vittorio Emanuele Orlando, ma al contempo abbiamo preso contatti con il mondo dello skate palermitano per ripristinare insieme la struttura e trovare in forma concordata un luogo adatto all’accessibilità al park e alla fruizione di tutti gli appassionati. La prossima settimana abbiamo in programma un incontro per definire tutto il percorso e restituire in tempi rapidi la struttura in sicurezza».

© Riproduzione riservata