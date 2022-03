Autovelox a Palermo, la mappa delle strade dove saranno effettuati i controlli

Le postazioni fisse sulla circonvallazione, telelaser e apparecchi mobili per il controllo della velocità a Palermo. Un servizio della polizia municipale che ha messo in atto un piano per la verificare gli eccessi di velocità di auto e moto in città.

Ecco l'elenco delle strade dove l'autovelox sarà in funzione nella settimana dal 21 al 27 marzo.

Postazioni fisse in viale Regione Siciliana: altezza civico 3666 direzione Catania; altezza via Principe di Paternò direzione Trapani; altezza via Nave direzione Catania; altezza via La Loggia direzione Trapani; altezza svincolo via Ernesto Basile direzione Trapani e direzione Catania; altezza prima rampa svincolo Bonagia direzione Trapani e direzione Catania.

Telelaser e apparecchi mobili sempre in viale Regione Siciliana carreggiata laterale direzione Trapani e direzione Catania.

Telelaser in viaLibertà; viale Ercole; viale Diana; viale Croce Rossa.

Infine ancora apparecchi mobili in viale Michelangelo; via Lanza di Scalea; viale dell’Olimpo; via Ernesto Basile; viale del Fante.

