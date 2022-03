Palermo, c'è una nuova ladra seriale: colpi nell'area tra il Politeama e il Massimo

Indagini della polizia di Stato su una donna che ha messo a segno diversi furti nei negozi del centro di Palermo.

Dopo l’arresto della «ladra di cellulari» un’altra giovane sta creando problemi ai commercianti che si trovano via Ruggero Settimo, nell’isola pedonale compresa fra i teatri Politeama e Massimo. Tezenis, Alcott, H&;M, Ovs, Parfois e la libreria Feltrinelli, ma la lista potrebbe essere più lunga. La donna si finge cliente e negli ultimi dieci giorni avrebbe commesso vari furti. I commercianti hanno presentato diverse denunce. In una sola giornata avrebbe rubato nella libreria di via Cavour e in un negozio di intimo.

Così torna l'incubo furti per i commercianti. In precedenza a razziare i negozi è stata la ladra dai capelli rossi, accusata di 27 colpi messi a segno tra aprile dello scorso anno e febbraio scorso. Gli agenti dei commissariati Zisa, Oreto e Libertà l'hannno arrestata nei giorni scorsi grazie il vistoso tatuaggio sulla mano. Durante l’interrogatorio assistita dall’avvocato Salvatore Ferrante, ha ammesso le proprie responsabilità. La 27enne ha confessato di essere dipendente dalla droga, di essere stata già seguita dagli specialisti del Servizio per le tossicodipendenze dell’Asp e di aver provato, senza riuscirci a disintossicarsi. Ha detto al giudice di volere riprovare. Adesso si sta cercando la comunità terapeutica per intraprendere il percorso di disintossicazione.

