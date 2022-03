Furti in serie nei negozi di Palermo, arrestata una trentenne

La polizia di Stato ha arrestato una donna accusata di avere messo a segno una serie di furti negli ultimi giorni nei negozi del centro di Palermo. E’ stata bloccata , secondo gli investigatori, mentre stava portando via capi di abbigliamento da H&M in via Ruggero Settimo. Da qualche giorno gli agenti avevano intensificato i controlli. La donna, una trentenne originaria della Bulgaria, è stata fermata. E’ accusata di vari colpi registrati la scorsa settimana nei negozi di via Ruggero Settimo. Nel mirino i negozi Ovs, Tezenis, Alcott, Parfois e la Feltrinelli di via Cavour.

