La Lotteria degli scontrini premia con 100.000 euro una famiglia di Palermo

Una famiglia palermitana ha riscosso la vincita di 100.000 euro in seguito all’estrazione della «Lotteria degli Scontrini» avvenuta nel mese di dicembre dello scorso anno. La signora vincitrice, riferisce l’Agenzia dogane, ha pensato «di utilizzarla non solo per estinguere anticipatamente il mutuo bancario acceso per l’acquisto della propria casa, ma anche per assicurare il mantenimento del figlio agli studi universitari». La somma è stata vinta grazie a uno scontrino di appena 46 euro emesso per un acquisto effettuato presso un supermercato del capoluogo. Lo fortunata estrazione premia anche l’esercente al quale spetteranno 20.000 euro.

