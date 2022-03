Palermo, una donna coinvolta nelle truffe degli spaccaossa: «Ero disperata, dovevo pagarmi le cure»

Ha detto sì agli spaccaossa perché non aveva i soldi per affrontare le cure oncologiche ed accudire il figlio di sette anni dopo la separazione dal compagno. Una condizione di estrema difficoltà che l’ha spinta a trovare il coraggio di sottoporsi alla tortura delle fratture provocate con grossi mattoni e a simulare l’incidente. Nelle agghiaccianti parole di una donna, che avrebbe ricevuto circa duemila euro a fronte di un indennizzo di 45 mila, c’è una fetta di una città dolente afflitta dalla miseria e dalla disperazione. Il suo racconto drammatico è finito agli atti dell’inchiesta: «Mi sono prestata a questo, costretta dalla necessità di fare fronte a un momento di difficoltà economica estrema dovuta al fatto che mi sono trovata sola, separata dal mio compagno, a mantenere il mio bambino, senza potere pagare l’affitto della casa dove vivevo con il bambino, senza potere pagare le cure costose legate alla mia malattia oncologica per la quale sono stata operata tra il 2015 e il 2016, con l’asportazione del collo dell’utero. Anche dopo l'operazione si sono rese necessarie queste cure costose e ancora faccio a controlli ogni sei mesi». Sul Giornale di Sicilia in edicola un servizio di Virgilio Fagone

© Riproduzione riservata