Palermo, nuovo raid al Linguistico: i ladri entrano il sabato e tornano la domenica

Atti di vandalismo al liceo linguistico Ninni Cassarà di via Don Orione, a Palermo. Mentre la città è in zona rossa e tutti sono a casa nel rispetto delle regole e delle restrizioni, i ladri scardinano una finestra e fanno irruzione a scuola. La dirigente scolastica, Daniela Crimi, non si dà pace: «Noi dobbiamo stare a casa, altrimenti rischiamo multe e sanzioni e i ladri entrano a scuola per ben tre volte».

Sì, dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza del liceo, si scopre, infatti, che i malintenzionati sono entrati a scuola sabato sera e vi sono tornati poi il giorno dopo per altre due volte. Il loro obiettivo erano i laboratori che contengono computer e altri strumenti digitali. Le porte blindate però hanno impedito ai ladri di entrare e portare via tutto. Nel mirino allora ci sono finiti i distributori automatici di bevande e alimenti all’interno del plesso scolastico di via Don Orione. La grata della finestra divelta e i segni di effrazione sul muro della facciata sono i segni evidenti dei ripetuti atti vandalici. Ad accorgersi dell’irruzione è stato il personale scolastico che, nonostante la didattica a distanza, ieri mattina si è presentato regolarmente a scuola. La grata divelta e la finestra spalancata che dà sul corridoio ha fatto subito intendere ai collaboratori cosa fosse accaduto.

È stata informata subito la dirigente scolastica ed è stata formalizzata immediatamente denuncia contro ignoti presso il comando di polizia. L’unica buona notizia è che la scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza della scuola. Le immagini mostrano tre persone, a volto coperto, mentre scavalcano e girano lungo i corridoi del liceo. La polizia ha avviato le indagini per risalire all'identità dei ladri. «Sono indignata – dice la dirigente scolastica Crimi – e con me lo sono tutti gli studenti. Vi sono state tre incursioni mentre tutti noi, in zona rossa, trascorrevamo in solitudine questi giorni di festa. Sono stanca di riparare danni. Anche se i ragazzi sono in didattica a distanza, ho dovuto far sanificare tutto l’istituto per i collaboratori che ogni giorno sono a scuola. Le istituzioni devono darci una mano».

È amareggiata la preside, chiede maggiori controlli in un quartiere che lei stessa definisce pieno di contraddizioni. «Qui si passa da zone residenziali a zone di degrado come quella di via Montalbo – aggiunge Daniela Crimi –. Chiederò al Ministero di attingere al fondo per le scuole vandalizzate ma soprattutto mi auguro che episodi di questo tipo non si verifichino più. Le scuole devono essere luoghi sicuri e protetti».

