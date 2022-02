Incendi a Palermo e a Partinico, cumuli di rifiuti in fiamme nella notte

Notte di incendi di rifiuti a Palermo e in provincia. Nel capoluogo, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire allo Zen dove sono stati appiccati incendi a cataste di spazzatura nelle vie Savona e Coppi. I pompieri hanno lavorato per diverse ore a causa dell'altezza delle fiamme e dei vari punti dove erano state appiccate.

Un incendio di rifiuti nella notte anche a Partinico, in via Biagio Petrocelli, area in cui si trovano immobili di edilizia popolare. Ignoti hanno dato alle fiamme cumuli di spazzatura presenti da diversi giorni per strada. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Partinico che hanno spento le fiamme.

Il rogo era abbastanza esteso e i pompieri hanno impiegato diversi minuti prima di riuscire a spegnerlo. L'aria nella zona era irrespirabile. Non è la prima volta che nel Palermitano cumuli di rifiuti vengono dati alle fiamme. Solo tra sabato e domenica di due settimane fa, a Palermo si erano verificati incendi di spazzatura in varie zone e nei giorni precedenti a fuoco rifiuti a Villabate, nei pressi dell'autostrada.

