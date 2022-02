Palermo, pass agevolati agli operai edili che lavorano nel perimetro della Ztl

Pass agli operai edili che lavorano nella Ztl di Palermo. Lo annunciano in una nota i consiglieri comunali che fanno parte della III Commissione Paolo Caracausi, Concetta Amella, Elio Ficarra, Massimo Giaconia e Catia Meli. "Oggi, durante la seduta della III Commissione, convocata su richiesta della consigliera Meli, abbiamo invitato i dirigenti dell'azienda partecipata AMAT, per affrontare la tematica che coinvolge centinaia di operai impegnati nei vari cantieri edili sorti grazie ai molteplici bonus statali, ricadenti nel perimetro della ZTL - scrivono -. A tutt'oggi, gli operai impegnati nei lavori di ristrutturazione degli immobili ubicati all'interno della zona a traffico limitato, per recarsi sul luogo di lavoro, sono costretti a pagare il pass giornaliero, in quanto gli uffici competenti hanno respinto le istanze per ottenere le agevolazioni per ottenere il pass, agevolazioni tra l'altro concesse sia ai titolari delle ditte che ai capi cantiere. Questa lacuna normativa provoca di fatto una spesa eccessiva che grava enormemente sulle tasche dei lavoratori. Finalmente, oggi durante l'audizione in commissione dei dirigenti AMAT, si è giunti alla conclusione che anche i dipendenti dei cantieri edili ricadenti nella ZTL, previa presentazione della documentazione attestante la regolarità del contratto di lavoro e constatando l'idoneità dei veicoli secondo le norme vigenti, potranno ottenere il pass per accedere alla zona a traffico limitato. Un risultato a salvaguardia degli operai, ottenuto grazie all'Impegno di tutti i componenti della III Commissione e alla disponibilità dei vertici di AMAT", concludono.

